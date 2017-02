Sklavounos condamné à poursuivre son séjour au purgatoire par le caucus libéral

Le député libéral de Laurier-Dorion, Gerry Sklavounos, devra effectuer une « déclaration très forte, très sentie et très sincère sur ces événements [...] » en plus de présenter « sa vision des relations, dans les milieux de travail, entre les hommes et les femmes », pour espérer être réintégré au sein du caucus libéral, a déclaré le chef du PLQ, Philippe Couillard.