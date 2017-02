Dernier adieu aux victimes de l’attentat à Québec

L’imam Hassan Guillet, porte-parole au Conseil des imams du Québec, prononce un discours, suivi de la prière régulière du vendredi. La cérémonie funéraire s'amorcera vers 13 h 15.

À l’instar de la cérémonie tenue à Montréal jeudi en mémoire des trois autres victimes Abdelkrim Hassane, Khaled Belkacemi et Aboubaker Thabti, plusieurs dignitaires prendront la parole, dont le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

L'imam Youssouf Fofana prononcera la prière musulmane aux défunts.

La cérémonie qui se déroule selon le rite funéraire musulman devrait prendre fin vers 14 h. Les dépouilles des victimes seront ensuite transportées pour être enterrées dans des cimetières musulmans.

Les victimes

Mamadou Tanou Barry, 42 ans, comptable et originaire de la Guinée

Père de deux enfants, un garçon de 3 ans et une fillette de 1 an et demi, Mamadou Tanou Barry oeuvrait comme comptable dans une compagnie au centre commercial Place de la Cité. Il avait quitté sa Guinée natale pour le Québec en 2011 et avait obtenu sa citoyenneté canadienne. Il demeurait dans le secteur de Sainte-Foy.

Ibrahima Barry, 39 ans, informaticien et originaire de la Guinée

D'origine guinéenne, Ibrahima Barry était un informaticien employé par la fonction publique (Revenu Québec). Il était père de quatre enfants, deux filles de 13 et 7 ans, et deux garçons de 3 et 2 ans. Ibrahima Barry, qui était au Québec depuis 2011, était un ami proche de Mamadou Tanou Barry. Les deux hommes voyageaient souvent ensemble. Il détenait également sa citoyenneté canadienne. Il demeurait dans le secteur de Sainte-Foy.

Azzeddine Soufiane, 57 ans, propriétaire d'une épicerie-boucherie, originaire du Maroc

Azzeddine Soufiane vivait à Québec depuis près de 30 ans. Très connu des membres de la communauté musulmane de Québec, il était propriétaire de l'épicerie-boucherie Assalam, située tout près du Centre culturel islamique de Québec. Il était père de trois enfants âgés de 15 ans, 13 ans et 6 ans.