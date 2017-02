Vidéo virale sur la fraternité entre un Québécois et un Marocain : Hassan Zaoui raconte

Un texte de

Une vraie amitié Facebook

Stéphane Lépine tient un vlogue humoristique sur Facebook. Lorsque Hassan Zaoui est tombé sur une de ses vidéos, il est entré en contact avec lui. Les deux hommes ont échangé sur le réseau social. Petit à petit, ils ont développé un lien d'amitié. Apprenant que M. Zaoui était un cultivateur d'olives, M. Lépine a eu envie d'aller aider son nouvel ami pour la récolte, question de découvrir le pays.

Cependant, après avoir acheté son billet d'avion, M. Lépine a choisi d'annuler son voyage, pris de peur face à certains faits médiatisés, tels que des enlèvements et des rançons. « J’ai été navré, déçu, j’ai été bouleversé par tous ces événements. Je ne comprenais pas pourquoi il avait annulé son billet, se souvient M. Zaoui. J’ai tout fait pour le rappeler, pour le rassurer en lui disant qu’ici, au Maroc, nous n’avions pas ce genre de relations, ce genre de rapports. Il n'y a jamais eu d’enlèvement, il n'y a jamais eu de demande de rançon, jamais de la vie, quoi! De fil en aiguille, ça s'est arrangé. Il a pris son courage à deux mains et il est venu me voir. Je l'ai accueilli à la gare de Fès. »

Voici la vidéo du témoignage de Stéphane Lépine.

Une rencontre marquante

Le passage du Québécois dans la famille du Marocain a renforcé l'amitié entre les deux hommes. Et pour Hassan, il était tout naturel de recevoir un étranger chez lui. « Je parle personnellement, de mon coeur, je suis une personne ouverte à tout le monde, même dans ma communauté ici au Maroc, c’est dans notre nature d’accueillir les gens, d’être ouverts au monde, à tous les autres peuples, sans aucune méfiance d’ailleurs, sans aucun préjugé ni quoi que ce soit », affirme-t-il.

Chacun a sa vie, chacun a sa religion, mais la base de tout le monde, c’est le respect et le coeur. Hassan Zaoui

Stéphane Lépine a aussi laissé une marque là-bas, dans le petit village d'Hassan, situé dans les montagnes du nord du Maroc. « J’ai gagné un frère, une amitié sincère et réelle qui nous a bouleversés, ça influe, qu'on le veuille ou pas, sur les gens de mon village. Tout le monde a été au courant. Il a été apprécié. Je trouve ça beau. C'est un vrai message d’amour, c’est un lien très, très fort », résume M. Zaoui.

Et la vidéo virale, vue près d'un million de fois, a-t-elle fait autant de bruit au Maroc qu'ici? « Tout le monde est au courant! »

