Crise du verglas au N.-B. : il y aura des consultations publiques

L'analyse fera l'objet d'un rapport qui sera publié le 31 juillet, a-t-il précisé.

« Cette tempête est l’une des plus importante de notre histoire. Toutes les personnes chargées d’intervenir dans cette crise, de rétablir le courant et d’assurer la sécurité des gens ont été mises à l’épreuve. Nous sommes très fiers du travail accompli par chacun lors de cette période très difficile. Cependant, nous devons voir ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré en vue d’une prochaine tempête. Avec les effets des changements climatiques, il y aura davantage d’événements comme celui-ci dans notre pays. Nous devons être préparés et nous devons développer une culture d’amélioration continue afin d’être meilleurs chaque fois », a déclaré Brian Gallant.

État d’urgence local maintenu dans plusieurs cas

La Ville de Tracadie a décidé de ne pas prolonger l'état d'urgence qu’elle avait décrété.

Par contre, l’état d’urgence est prolongé à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, à Lamèque et à Le Goulet.

Le maire de Le Goulet, Paul-Aimé Mallet, explique que plusieurs résidents du village n’ont toujours pas de courant. Selon lui, certains n’en auront toujours pas cette nuit. Il ajoute que la population des districts de services locaux de Pointe-Sauvage et d’Évangéline a encore des difficultés aussi. M. Mallet compte maintenir l’état d’urgence « jusqu'à que cette affaire-là soit réglée ».

Les dernières réparations vont encore prendre du temps

Entre-temps, les réparateurs poursuivent leurs efforts pour rétablir le courant dans les secteurs toujours paralysés depuis la tempête. Il restait encore 3000 abonnés sans courant dans la Péninsule acadienne, vendredi à 13 h 50.

Le PDG d'Énergie NB, Gaëtan Thomas, a annoncé jeudi que les poteaux tombés seront presque tous remplacés d’ici vendredi soir. Il estime toutefois que certains sinistrés plus isolés n'auront à nouveau du courant que la semaine prochaine.

Le gouvernement explique que les pannes restantes sont en général plus complexes et isolées que les autres, ce qui rend les réparations plus difficiles à faire. Parmi elles, on compte des maisons dont l'entrée électrique est endommagée, ainsi que des résidences saisonnières ou vacantes et qui sont jugées moins prioritaires que les résidences habitées.

Selon Brian Gallant, le taux des sinistrés ayant à nouveau du courant atteindra 90 % d’ici vendredi soir.

Énergie NB recommande aux gens qui récupère des poteaux cassés de ne pas s'en servir comme bois de chauffage parce qu'ils sont traités avec des produits chimiques qui dégagent une fumée toxique.

Jusqu’à 314 équipes de réparateurs travaillent toujours, vendredi, dans les régions touchées par la tempête, indique Énergie NB.

Au sommet de la tempête de pluie verglaçante qui est passée sur la province la semaine dernière, environ 133 000 abonnés étaient dans le noir, précise Énergie NB. En tenant compte des nouvelles pannes survenues dans les jours suivants toujours en raison du verglas, la société estime que 200 000 abonnés au total ont été touchés depuis le début de la crise.