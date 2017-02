Le gouvernement refuse l'achat d'un nouvel appareil médical financé par des citoyens

Un texte de Thomas Gerbet

« L’argent est disponible, le local est disponible, les pneumologues sont prêts, mais on a un refus du ministère. Ce n'est pas sérieux », se désole le président de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel, Jocelyn Cayer.

Il tiendra un point de presse mardi, accompagné des pneumologues de l'hôpital pour dénoncer cette décision qui lui a été confirmée cette semaine.

La campagne de financement 2014-2015 de la Fondation avait pourtant reçu le feu vert de la direction de la santé. L'hôpital a même recruté un pneumologue et effectué des travaux de ventilation pour préparer l'installation de cet appareil, un bronchoscope, qui permet d'examiner la trachée et les bronches sans faire de chirurgie.

Pour le moment, les patients de Sorel-Tracy doivent rouler une heure jusqu'à l'hôpital de Saint-Hyacinthe pour obtenir ce service.

Le maire de Sorel-Tracy est remonté contre le ministre de la Santé Gaétan Barrette Photo : Radio-Canada

Le maire Serge Péloquin juge la décision du ministère de la Santé « inacceptable » et parle de « mépris pour les municipalités qui travaillent pour avoir des services de proximité ». Il montre du doigt la réforme centralisatrice du ministre : « Monsieur Barrette, il arrive avec sa réforme, à coup de hache, et il saccage tout. »

Le maire juge que « c’est compliqué de mettre des gens d’un certain âge sur la route, notamment l'hiver ». Il rappelle que Sorel-Tracy est une ville industrielle qui a connu une importante pollution dans le passé et que de nombreux citoyens ont des maladies respiratoires.

Dans la lettre obtenue par Radio-Canada, la direction régionale de la santé (CISSS de la Montérégie Est) avise la fondation que le refus du ministère est « essentiellement basé sur des critères cliniques » et que l'hôpital de Saint-Hyacinthe est suffisant pour servir les usagers de la région de Sorel dans ce domaine. Par ailleurs, dans un courriel, l'attachée de presse de Gaétan Barrette, Julie White, précise que « l'achat d'appareils médicaux doit être analysé en fonction de plusieurs critères : les coûts d'opération, l'achalandage, la formation du personnel, etc. »

La Fondation a organisé de nombreuses activités de financement comme des courses ou des soupers. Photo : Fondation Hôtel-Dieu Sorel

La Fondation de l'hôpital craint maintenant de perdre cet argent donné par de grands partenaires comme Rio Tinto ou Desjardins. Puisque la campagne visait spécifiquement l'achat d'un bronchoscope, elle a l'obligation de leur demander s'ils veulent maintenir leur argent.

« L'argent amassé pourra être utilisé au profit de la communauté locale », précise l'attachée de presse du ministre Gaétan Barrette dans son courriel.

Crainte de perdre des pneumologues

Le maire et le président de la Fondation craignent également le départ des médecins en place et la difficulté d'en recruter d'autres à l'avenir. « Les pneumologues vont dire : ‘‘si vous n'êtes pas outillés, on ne va pas venir travailler chez vous’’ », croit Serge Péloquin. Une nouvelle pneumologue de l'Hôtel-Dieu est justement venue y travailler parce qu'on lui a dit qu'il y aurait cette machine.

Aujourd'hui, tous les pneumologues nouvellement diplômés sont formés à utiliser un bronchoscope, explique pour sa part Jocelyn Cayer. « Tous ceux qui graduent vont demander la possibilité d'en avoir un. C'est devenu un outil diagnostique de base. »