Des musulmans du Michigan s’organisent contre Donald Trump

Un reportage de Christian Noël

L’épicentre de ce mouvement de protestation pourrait bien se trouver à Dearborn, en banlieue de Détroit, où la moitié des résidents est de confession musulmane, la plus forte concentration aux États-Unis.

« Je suis effrayé. Nous vivons à l’ère de la peur, et elle s’immisce partout », confie Hussein, la première personne que nous avons rencontrée à Dearborn.

« La peur des décrets présidentiels, la peur d’un attentat comme celui de Québec. Mais surtout la peur de ce que ça signifie pour nos familles et nos amis », poursuit-il.

Dans une boucherie halal du sud de la ville, les clients sourient. Mais chacun a son histoire, ses difficultés causées par les décrets sur l’immigration.

« J'ai une cousine soudanaise, qui étudie en médecine, raconte Fatima Farooq. Elle est allée visiter de la famille à Dubaï. Mais là, elle est prise à l'étranger, incapable de revenir pour terminer ses études. »

« J'ai des amis qui sont ici légalement, poursuit-elle, mais qui craignent malgré tout d'être expulsés. Parfois, j'en ai des frissons de peur qui me glacent le dos, rien qu'à y penser. »

Faire preuve de solidarité

Hassan a un oncle dont la visite familiale en Irak s'est prolongée indéfiniment.

Mon oncle est incapable de revenir pour reprendre son travail et nourrir sa famille. Alors toute la communauté vient en aide à ma tante. On partage des repas, on aide à payer le loyer, les factures. On fait ce qu'on peut. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer.

Hassan