Les nouveaux Canadiens s’engageront à honorer les traités autochtones

La modification du serment figure parmi les principales priorités citées dans la lettre de mandat du nouveau ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, tout comme l’amélioration des services d’installation des réfugiés et la réduction du temps d’attente de traitement des demandes.

Selon la lettre de mandat, la modification recommandée vise à concrétiser les appels à l’action lancés par la Commission de vérité et réconciliation.

Nous demandons au gouvernement du Canada de remplacer le serment de citoyenneté par ce qui suit : Je jure (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Élisabeth II, reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada, y compris les traités conclus avec les peuples autochtones, et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.

rapport de la Commission de vérité et réconciliation