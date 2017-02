Pas d'accusations contre le député Gerry Sklavounos

À la lumière du rapport d’enquête présenté par le Service de police de la Ville de Québec, le DPCP « conclut qu’aucun acte criminel n’a été commis ».

Le DPCP a rencontré la plaignante afin de lui expliquer les motifs qui sous-tendent sa décision avant de la rendre publique.

Les allégations de la jeune femme avaient forcé M. Sklavounos à se retirer du caucus du Parti libéral du Québec (PLQ) en octobre dernier.

« C'est avec soulagement et satisfaction que ma famille et moi avons accueilli la décision du DPCP de ne pas porter d'accusations suite aux allégations rendues publiques au mois d'octobre dernier », a déclaré M. Sklavounos sur sa page Facebook.

Le député a remercié son épouse, ses enfants, les membres de sa famille, l’Association libérale de sa circonscription et son avocat de l’avoir soutenu au cours de « cette période particulièrement éprouvante ». Il a également remercié le SPVQ et le DPCP pour leur travail professionnel, rigoureux et impartial ».

Cette affaire maintenant close, je compte reprendre pleinement, et le plus rapidement possible, mes activités au nom des citoyens de Laurier-Dorion qui m'ont accordé ce quatrième mandat de les représenter à l'Assemblée nationale. Gerry Sklavounos

« Je pense que c’est une bonne nouvelle pour lui », a déclaré le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau. « Ce sont des circonstances très difficiles. »

Est-ce qu’il doit être réintégré au caucus? C’est une question qui doit être débattue en caucus. Pierre Moreau

Âgé de 42 ans, M. Sklavounos occupait le poste de leader parlementaire adjoint à l'Assemblée nationale lorsqu'il a décidé de se retirer du caucus libéral.

M. Sklavounos a toujours clamé son innocence sans commenter davantage les faits qui lui étaient reprochés par la plaignante pour éviter de nuire à l’enquête policière. Il avait également émis le souhait que la lumière soit faite sur les allégations lancées à son endroit.

L’avocat de formation a été élu à l’Assemblée nationale pour la première fois en 2007.

La plaignante, Alice Paquet, avait créé une commotion à l’Assemblée nationale et au sein de la population québécoise en général en accusant publiquement, au cours d’un rassemblement de soutien aux victimes d’une série d’agressions sexuelles à l’Université Laval, le député Sklavounos de l’avoir agressée sexuellement.

Une politique de prévention du harcèlement qui n'a pas été appliquée ?

La députée Carole Poirier, whip en chef de l’opposition officielle, estime que l’Assemblée nationale n’a pas appliqué sa Politique relative à la prévention et à la gestion des situations de harcèlement dans l’affaire Sklavounos.

Appelée à commenter la décision du DPCP de ne pas porter d’accusations criminelles contre le député de Laurier-Dorion, Carole Poirier a expliqué que la politique comporte deux processus : un, formel, et l’autre, informel. « Pourquoi n’a-t-on pas appliqué la politique ? C’est allé directement à la police et au DPCP. À ce que je sache, aucun des deux processus n'a été enclenché. »

Pourtant, selon la députée d’Hochelaga-Maisonneuve, un geste criminel n’a pas besoin d’avoir été commis pour soumettre un cas à la politique sur la prévention du harcèlement.

Carole Poirier faisait partie du groupe de députés qui a accouché de la Politique relative à la prévention et à la gestion des situations de harcèlement. Elle est entrée en vigueur en juin 2015. Un comité de travail avait été formé en 2014 à la demande du président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon.

Carole Poirier souligne que les ministres ne sont actuellement pas soumis à cette politique. « C’est d’ailleurs la demande du whip du Parti libéral de faire en sorte que les ministres et leur personnel politique y soient assujettis. »

Les journalistes ont demandé à la députée si Gerry Sklavounos avait toujours sa place au caucus libéral ou à l’Assemblée nationale ?

« Ça fait partie du débat que le caucus libéral devra avoir. Ce n’est pas à moi de décider. J’ai hâte de voir quelle sera leur décision. »