Attentat de Québec : « Nous sommes tous en deuil », dit Coderre aux funérailles

La cérémonie ne devait débuter qu'à 13 h, mais déjà, vers 11 h 30, quelques personnes étaient rassemblées à l'aréna pour rendre hommage aux victimes. De nombreux dignitaires sont par la suite arrivés sur les lieux, les uns après les autres.

Parmi eux, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le premier ministre québécois Philippe Couillard et les chefs des partis d'opposition, Jean-François Lisée et François Legault. Le député de Québec solidaire Amir Khadir, le chef du Nouveau Parti démocratique Thomas Mulcair, ainsi que les maires de Montréal et de Québec, Denis Coderre et Régis Labeaume, sont également venus se recueillir.

Tous ont transmis le même message, qui a été répété tout au long de la cérémonie : solidarité, unité et compassion.

« On a eu l’horreur, on a eu la peine et on a maintenant le partage », a déclaré le chef péquiste Jean-François Lisée, peu avant la cérémonie.

On va continuer à accueillir aussi des personnes de confession musulmane. Une fois qu’on choisit de vivre ici, au Québec, on est Québécois à part entière. Kathleen Weil, ministre de l'Immigration

« On est tous contre la violence, [on est tous] choqués par ce qui est arrivé. Ce n’est pas les Québécois qu’on connaît. Solidarité, mais aussi unité », a dit pour sa part le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault.

On vit ensemble, on travaille ensemble, on étudie ensemble et on prie et se recueille ensemble lorsque le moment vient. C’est la signification de cette journée. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« La présence d’autant de personnes ici, aujourd’hui, signifie pour eux [les musulmans] quelque chose qu’ils attendaient depuis longtemps : une reconnaissance de l’importance de se tenir debout contre tous les gestes islamophobes », a déclaré Thomas Mulcair, à son arrivée à l'aréna.

C’est le moment pour tous les Québécois, tous les Canadiens, d’être unis en deuil, […] de repousser l’intolérance, mais surtout d’être là pour les familles et une communauté qui a énormément de peine aujourd’hui. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à son arrivée

La cérémonie

Peu avant la prière funéraire, plusieurs musulmans ont pris part à la prière régulière sur l'heure du midi. Tous placés en rang, ils ont effectué le rituel en silence. Puis, la cérémonie s'est ouverte.

Après une brève allocution de la maîtresse de cérémonie Chayma BenHaj, le cheik Masaad El beltaji a récité devant une salle silencieuse des versets du Coran.

Les maires Denis Coderre et Régis Labeaume et les premiers ministres Philippe Couillard et Justin Trudeau, lors des funérailles pour des victimes de l'attentat de Québec. Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Les premiers ministres canadien et québécois et les maires de Montréal et de Québec sont ensuite montés au micro. « Que la paix d’Allah soit avec vous », a dit en arabe Justin Trudeau pour commencer son discours. Présentant à tour de rôle Abdelkrim Hassane, Khaled Belkacemi et Aboubaker Thabti, M. Trudeau a appelé à l'unité.

Le premier ministre du Québec a ajouté que tous doivent réfléchir à la façon dont ils s'expriment. « [Les mots], c’est à nous de les formuler, à nous de les choisir. Ces mots peuvent unir et guérir ou diviser et blesser. À nous de choisir. C’est notre responsabilité », a ajouté Philippe Couillard, lors de son allocution qui a suscité de nombreux applaudissements et acclamations.

Cette violence, plus jamais, plus jamais chez nous. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Que leur sacrifice soit le ferment d'un nouvel espoir pour nous tous », a affirmé pour sa part le maire de la Ville de Québec, Régis Labeaume, ému.

« Nous sommes tous des frères et des soeurs. Nous sommes tous en deuil », s'est exclamé le maire de la Ville de Montréal, Denis Coderre.

« J’espère que cet événement sera un rappel pour nous tous que la violence n’est pas une solution », a renchéri le président des imams du Québec, Saïd Fawaz.

Ce n'est pas nous les terroristes. Nous, on pratique l'islam qu'on utilise tous les jours, avec lequel on éduque nos enfants, avec lequel on vous côtoie, avec lequel on est une seule main pour bâtir ce pays. Mohamed Yangui, président du Centre culturel islamique de Québec

Les cercueils de victimes de l'attentat de Québec, lors des funérailles qui se tiennent à l'aréna Maurice-Richard, à Montréal. Photo : Reuters/Chris Wattie

Des imams ont également pris la parole, dénonçant notamment le terrorisme et encourageant tout un chacun à ne pas se refermer sur soi après cet événement, mais à tendre la main à l'autre.

« Nous avons vu que le terrorisme n’a pas de couleur, de religion, de nationalité », a dit le cheik Moujib Arrahman.

« Notre messager Mohammed […] disait : "si l’un d’entre vous musulmans fait injustice à un non-musulman, c’est moi-même, dit le prophète, qui prendrai justice le jour du jugement à côté du non-musulman et contre le musulman" », a déclaré pour sa part le cheik Mahdi Tarkawi afin de dénoncer les actes de terroristes musulmans.

La voie est dans le partage, l’agir ensemble, l’au-delà de ce qui fait nos particularités. Cheik Mahdi Tarkawi

Après les nombreux discours, la foule a formé de nombreuses rangées pour effectuer la prière funéraire.

Tous ont ensuite récité silencieusement le premier chapitre du Coran, clamant à certains moments « Allah akbar », soit « Allah est le plus grand » en arabe.

La prière a duré quelques minutes, puis l'imam a adressé une courte invocation, demandant notamment la miséricorde d'Allah.

Puis, lentement, l'aréna s'est vidé, alors que certains musulmans continuaient de prier, sans bruit.

Les corps ont été exposés en chapelle ardente jusqu'à 16 h pour permettre à ceux qui n'ont pu assister à la cérémonie de rendre un dernier hommage aux victimes.

Une cérémonie organisée avec la Ville

La cérémonie funéraire était coordonnée par les services protocolaires de la Ville de Montréal, avec l'accord des familles éplorées et la collaboration du Centre islamique Badr de Montréal.

Lors d'un point de presse tenu après la cérémonie en compagnie du maire Coderre, la porte-parole de la Fédération des Canadiens musulmans, Aziza Blili, et un représentant du Centre islamique Badr, Marouan Hamdi, se sont dits touchés par la compassion qu'ont démontrée les Canadiens et ont tenu à les remercier.

« Un message à la communauté internationale : voilà à quoi ressemble le Canada. […] Au Canada, au Québec, tous ensemble, les musulmans et non-musulmans, voilà comment nous vivons ensemble. Nous vivons [...] en harmonie », a ajouté M. Hamdi.

Les victimes

Abdelkrim Hassane, 41 ans, avait trois filles âgées de 10 ans, 8 ans et 15 mois. Arrivé au Québec en provenance de l'Algérie en 2010, il travaillait comme analyste-programmeur pour le gouvernement du Québec.

Khaled Belkacemi, 60 ans, était professeur en génie alimentaire à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval et chercheur affilié à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Également d'origine algérienne, il était père de deux enfants aujourd'hui adultes.

Le Tunisien Aboubaker Thabti, 44 ans, était quant à lui père de deux enfants de 3 et 11 ans. Il résidait à Québec depuis 2011 et travaillait comme chef d'équipe chez Exceldor.

Les dépouilles de trois hommes seront transportées dans leur pays d'origine, où ils seront enterrés.

Le consulat algérien à Montréal assumera les coûts de transport de ses deux ressortissants. L'inhumation de M. Belkacemi aura lieu à El-Harrach; celle de M. Hassane aura lieu à Staoueli.

Les funérailles des trois autres victimes de la tuerie - Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry et Azzeddine Soufiane - auront lieu vendredi, au Centre des congrès de Québec.

Une semaine de recueillement

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard a affirmé à maintes reprises lors d'un point de presse que cette semaine était dédiée au recueillement. « Je pense aux victimes et à leurs familles [cette semaine] », a-t-il indiqué.

« Je crois qu’on a avantage, pour ce qui est des acteurs politiques, à bien réfléchir à la façon dont on nomme les enjeux. Et parfois même la façon qu’on commence à les aborder », a-t-il ajouté, soulignant que cette réflexion sera abordée la semaine prochaine.

Le ministre Coiteux se défend

Par ailleurs, le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux s’est défendu d’avoir négligé sa rencontre avec les leaders de communautés musulmanes.

« On a parlé d’une série de sujets, notamment de la question des cimetières et des problèmes d’emplois, a-t-il affirmé. Ça a produit beaucoup de choses à l’intérieur du gouvernement cette rencontre-là et on avance. »

Le quotidien Le Devoir indiquait jeudi matin que des leaders de communautés musulmanes avaient rencontré le ministre Coiteux en septembre dernier et avaient exprimé leurs inquiétudes quant aux méfaits commis contre leur communauté. Leurs avertissements auraient toutefois été négligés, selon l’article.