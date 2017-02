Des médecins millionnaires… à vos frais

Un reportage de Michel Rochon d’Enquête

De 2010 à 2014, l’Institut de l’oeil des Laurentides (IOL), à Boisbriand, était une véritable usine de chirurgie de la cataracte. On y a réalisé près de 60 000 chirurgies, dont la moitié pour des cataractes, grâce à une entente de plus de 34 millions de dollars avec le gouvernement du Québec.

Ce partenariat, qui ne devait durer que deux ans au départ, a été conclu pour continuer à offrir des chirurgies dans la région durant la rénovation de l’hôpital de Saint-Jérôme.

Lors des deux premières années, les ophtalmologistes de l’Institut de l’oeil touchaient 1375 $ pour chaque chirurgie de la cataracte.

Ce montant provenait de trois sources :

Durée de l’intervention : de 10 à 15 minutes. À ce rythme, chaque chirurgien pouvait faire 40 opérations de la cataracte par jour… ce qui générait un revenu quotidien de 55 000 $.

Selon des documents obtenus par Enquête, l’Institut de l’oeil des Laurentides a réalisé un profit net - après impôt - de 4,9 millions de dollars... seulement pour l’année financière 2011.

Les patients pris en otages

Surprise. À la fin des rénovations du département d’ophtalmologie de l’hôpital de Saint-Jérôme, en 2012, les ophtalmologistes de l’IOL refusent de retourner à l’hôpital. Ils ne sont pas satisfaits des travaux de rénovation.

« Au départ, les ophtalmologistes de l’IOL ne voulaient pas une entente à court terme, mais voulaient une entente pour ne plus jamais pratiquer à l’hôpital de Saint-Jérôme », nous a expliqué François Therrien, qui a signé la première entente à titre de directeur du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Saint-Jérôme.

S’ensuit une difficile période de négociation de six mois pendant laquelle certains services gratuits, négociés dans la première entente, n’étaient plus offerts. Les patients traités à l’IOL devaient donc débourser de leur poche de nombreux frais.

Au total, plus de 2000 services médicaux ont dû être remboursés à des patients par le CSSS.

Finalement, une autre entente est signée pour 2012-2014.

Cette fois, de nombreux ex-employés de l’IOL nous ont témoigné que c’est la pratique médicale elle-même qui est devenue de plus en plus douteuse.

Les précisions de l'Institut de l'œil des Laurentides

Dans un communiqué, l’IOL a défendu son « efficacité » grâce à laquelle « les ententes ont permis de réduire de façon drastique les listes d'attente et le temps de prise en charge des patients, en plus de leur éviter de se faire traiter à l'extérieur de la région où ils demeurent ».

« […] Que les soins étaient offerts dans l'établissement hospitalier ou dans une clinique privée, il en coûtait le même prix au Trésor public », mentionne l’IOL, qui rappelle que ses patients « ont bénéficié de soins de très haute qualité » et qu’il a « rigoureusement respecté les règles en vigueur et les modalités des deux ententes ».

L’IOL estime que « prétendre que des ophtalmologistes se sont enrichis indûment relève de la mauvaise foi et constitue une affirmation fallacieuse. En fait, les médecins ont simplement été rémunérés pour des actes médicaux qu'ils ont posés et en fonction d'un volume d'interventions prédéterminé. C'est ce qu'on appelle la rémunération à l'acte. Purement et simplement! »

L’établissement apporte aussi des précisions sur les sommes facturées : « Concernant le montant de 1375 $ par chirurgie de la cataracte avancé dans le reportage, la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a déterminé qu'un montant de 325 $ servait à rémunérer le médecin. Pour le reste, le montant de 850 $ (qui est d'ailleurs passé à 650 $ dans la seconde entente) servait à couvrir les infrastructures, les équipements, les frais de fonctionnement, la formation du personnel, etc. Cet argent n'allait pas dans les poches du médecin comme l'affirme et le calcule de façon maladroite et simpliste l'émission Enquête. »

L’institut dit enfin respecter les champs de compétence de chacun, puisqu’« à l'IOL, un ophtalmologiste est un ophtalmologiste, le personnel infirmier intervient uniquement à l'intérieur de son champ de pratique, un technicien s'acquitte des tâches d'un technicien, une réceptionniste accueille les clients et une téléphoniste répond au téléphone ».