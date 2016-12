Fermeture de la chasse aux caribous dès 2018

Selon un inventaire réalisé à l'été 2016, le troupeau de la rivière aux Feuilles poursuit sa décroissance et ne compterait plus que 199 000 individus.



Un comité interministériel gouvernemental sera créé afin d'évaluer les principales conséquences sociales et économiques du déclin des populations de caribous migrateurs dans le Nord-du-Québec et de proposer des mesures d'atténuation.Ce comité consultera les partenaires susceptibles d'être touchés par les décisions à venir.



Rechercher des solutions

Les pourvoyeurs qui font leur pain et leur beurre de la chasse aux caribous devraient aussi avoir voix au chapitre, explique le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette.

« Les gens ensemble vont chercher des solutions. Que doit-on faire pour aider les pourvoyeurs à diversifier leur offre? On veut leur offrir des choses et on va aussi mettre à contribution ces gens-là dans le nord. Les pourvoyeurs notamment, qui pourraient donner leurs éléments de solution. Il y aura des consultations qui vont se faire, ensemble on va essayer de trouver des éléments. Bien sûr il y aura une animation aussi auprès des autochtones pour qu'ils puissent aussi contribuer à ce type d'échanges-là parce que c'est leur sécurité alimentaire qui [en dépend]. »

D'ici la fermeture de la chasse sportive au caribou le 1er février 2018, des modalités sont en vigueur pour les saisons de chasse d'automne et d'hiver en 2017-2018, dont une limite de captures.