Le Conseil de sécurité de l'ONU vote à nouveau sur les colonies israéliennes

Le projet qualifie les implantations juives de « violation flagrante du droit international » et d'obstacle majeur à un accord de paix avec l'Autorité palestinienne.

Le texte, que l'Égypte a fait circuler mercredi soir, sera mis aux voix jeudi vers 15 h (20 h UTC), précisent des diplomates.

Aucune indication n'a filtré pour l'heure sur l'attitude qu'adopteront les États-Unis, qui bénéficient d'un droit de veto au titre de membre permanent du Conseil et protègent traditionnellement Israël des actions de l'ONU. À la Maison-Blanche, on se refusait mercredi soir à tout commentaire.

Sur Twitter, le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a appelé Washington à « opposer son veto à cette résolution anti-israélienne ».

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a qualifié l'initiative de « sommet d'hypocrisie ». « Il est absurde qu'au moment où des milliers de personnes se font massacrer en Syrie, le Conseil de sécurité consacre du temps et de l'énergie à discuter d'une condamnation de la seule démocratie véritable au Moyen-Orient », a-t-il ajouté.

En février 2011, les États-Unis avaient mis en échec un précédent projet de résolution condamnant les implantations israéliennes. Le texte, que les 14 autres membres du Conseil avaient adopté, exigeait d'Israël « qu'il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités d'implantation de colonies dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ».

Le projet égyptien reprend la même formulation.

Aucun commentaire à la Maison-Blanche

« Nous nous opposerons toujours à des propositions unilatérales », a récemment déclaré l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Dan Shapiro, à la radio militaire israélienne qui lui demandait ce que ferait Washington si un projet similaire de résolution était présenté au Conseil de sécurité.

« S'il y a quelque chose de plus équilibré, je ne peux pas deviner ce que sera notre réponse », a-t-il ajouté.

Des responsables de l'administration américaine ont indiqué au début du mois qu'il ne fallait pas attendre d'initiatives majeures de Barack Obama sur le dossier israélo-palestinien d'ici à son départ de la Maison-Blanche, le 20 janvier prochain.

Certains diplomates siégeant au Conseil de sécurité espèrent quant à eux qu'Obama, qui a entretenu des relations compliquées avec Nétanyahou, pourrait opter pour une abstention. Ça ouvrirait ainsi la voie à l'adoption de la résolution.

Des diplomates onusiens voient dans ce projet l'ultime occasion pour le Conseil de sécurité d'agir sur le Moyen-Orient avant l'investiture de Donald Trump. Le futur 45e président des États-Unis a signalé qu'il soutiendrait Israël sur un certain nombre de sujets cruciaux et qu'il ne ferait pas pression sur l'État hébreu pour l'amener à reprendre les discussions avec l'Autorité palestinienne.

Le projet de texte en circulation juge que la création d'implantations par Israël n'a « aucune validité légale et constitue une violation flagrante du droit international ainsi qu'un obstacle majeur au succès de la solution à deux États et d'une paix juste, durable et globale ».

Il « souligne que la cessation de toutes les activités israéliennes d'implantation est essentielle au sauvetage de la solution à deux États ».

Les négociations de paix directes entre Israël et l'Autorité palestinienne sous l'égide des États-Unis sont suspendues depuis avril 2014.

En juillet dernier, le Quartet pour le Proche-Orient (États-Unis, Russie, Union européenne et Nations unies) a jugé qu'Israël devait stopper la construction d'implantations où, selon le Quartet, vivent au moins 570 000 Israéliens.