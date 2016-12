Le bilan de l'explosion dans un marché du Mexique s'alourdit

Le marché en plein air de San Pablito à Tultepec, à une trentaine de kilomètres au nord de Mexico, était très fréquenté à l'approche de Noël. Les blessés se comptent par dizaines.

Policiers et secouristes ont continué mercredi de fouiller les décombres du site ravagé par les flammes à la recherche de nouveaux corps. Les enquêteurs en tenue de protection blanche passent les lieux au crible.

L’explosion a aussi fait 59 blessés, dont 40 sont toujours hospitalisés et 5 d’entre eux se trouvent entre la vie et la mort. Le travail d’identification pourrait prendre des jours, voire des semaines. Pour l’heure, seuls 14 corps ont été identifiés. Huit personnes mineures figurent parmi les victimes et trois enfants parmi les grands brûlés. (Avec AFP)