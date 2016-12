L'armée nigériane dit avoir libéré 1800 otages de Boko Haram

En outre, plus de 500 combattants du bastion du groupe islamiste ont été capturés, d’après le général Leo Irabor, qui ajoute que 19 insurgés se sont rendus.

Entre les 14 et 21 décembre, un total de 564 terroristes de Boko Haram ont été arrêtés et 19 autres se sont rendus à nos soldats. Sept suspects d'enlèvement et 37 étrangers ont également été arrêtés.

Le général Leo Irabor