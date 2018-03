Enfermer les Autochtones dans une vision passéiste et folklorique ne passe pas. La Ville de Montréal a retiré le spectacle familial L'écureuil et l'eau d'érable de sa programmation, qui devait être présentée dans le cadre de la semaine de l'harmonie interculturelle (SHIC), de l'arrondissement de LaSalle.

Un texte de Sophie-Claude Miller

La bibliothèque l’Octogone de LaSalle avait programmé le spectacle familial L’écureuil et l’eau d’érable le lundi 19 mars. Une production qui reprenait les clichés des « indiens à plume » d’une autre époque.

Les Productions Baluchon Magique ont été engagées pour ce spectacle, qui est promu pour le temps des sucres sur leur site Internet.

L’illustration d’Emmanuelle Khawam, que l’on retrouvait sur la publicité de l’événement, montre un écureuil et deux personnages d’inspiration autochtone arborant des vêtements à franges et des coiffes de plumes devant des tipis, a été qualifiée de faux pas par le directeur d’arrondissement adjoint de LaSalle, Pierre Dupuis.

La lectrice du conte L'écureuil et l'eau d'érable « costumée en amérindienne » Photo : Le Baluchon Magique

« On est vraiment désolés, il y a eu un manque de discernement… je n’en revenais pas, quand j’ai vu l’affiche », affirme Pierre Dupuis.

La mairesse de l’arrondissement de LaSalle, Manon Barbe, a été jointe à son domicile par Pierre Dupuis. Selon lui, la mairesse Barbe appuie ses propos.

Au départ, seule l’affiche posait problème, selon le directeur d’arrondissement adjoint de LaSalle. Lorsqu’Espaces autochtones lui a lu le synopsis, il a alors dit que des gens de toutes les origines peuvent jouer le rôle d’un autochtone.

Le synopsis du texte, écrit par Marie-Jeanne Goulet d’après une idée de Lucile Goulet, se dit inspiré d’une légende amérindienne, sans préciser laquelle, ni de quelle nation cette légende provient :

« Perle-de-Rosée raconte une belle histoire : deux enfants amérindiens, Chenoa (Colombe Blanche) et Chilam (Oiseau de Neige) recueillent un écureuil blessé pour le soigner. Un jour d’hiver, les enfants vont jouer dans la forêt. Le méchant Windigo (oiseau mauve) les observe. Il veut faire de Chenoa sa petite amie et l’emmener avec lui. Celle-ci refuse, alors il jette un mauvais sort à toute la forêt et la tribu n’aura plus d’eau. Même la neige est mauvaise. C’est là que le petit écureuil reconnaissant apprendra aux enfants le secret de l’eau d’érable. Un grand livre illustré, un décor, la lectrice costumée, 3 marionnettes, une comptine chantée, des accessoires. Émotions, interactions, plaisir… »

Moins de 20 minutes plus tard, il téléphonait à nouveau à Espaces autochtones :

« Après analyse, nous avons pris le temps de lire le synopsis et nous avons décidé d’annuler le spectacle. On est vraiment désolés. En plus, la communauté mohawk de Kahnawake est tout près de nous, et nous voulons de bonnes relations avec les Autochtones. C’est un sujet très important pour nous », mentionne Pierre Dupuis.

Il a parlé, dit-il, à Louise Richard, directrice Culture, Sport, Loisirs et Développement social, et celle-ci va tenter de trouver des Autochtones qui pourraient faire du théâtre et raconter des histoires et des légendes à l’avenir.