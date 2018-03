Jesse Popp est la première femme autochtone à avoir terminé un doctorat spécialisé dans les sciences naturelles à l'Université Laurentienne, dans le Grand Sudbury.

Un texte de Caroline Bourdua

Depuis qu’elle a terminé ses études, en 2017, cette mère de deux enfants travaille pour l'Anishinabek/Ontario Fisheries Resource Centre, en collaboration avec l’Université.

« Quand j’étais petite, ma mère m’emmenait souvent dans la forêt pour m’enseigner les propriétés des plantes et, très jeune, je voulais devenir biologiste de la faune », explique Jesse Popp.

Jessica Popp lors de la cueillette de plantes médicinales pendant la chasse à l’orignal. Photo : Jesse Popp

En plus de sa mère, la chercheuse voue également un culte à l’anthropologue et primatologue Jane Goodall.

« Une femme en science, un domaine dominé par les hommes, et qui a su faire une énorme différence en inspirant de jeunes femmes comme moi », dit-elle.

Traditions autochtones

Sa mère est au nombre des survivantes de la rafle des années 60 (’60s Scoop) et le traumatisme subi à l’époque a eu pour conséquence de l’éloigner de ses racines traditionnelles, afin de se protéger.

Cela a eu une incidence sur Jesse Popp.

« J’ai donc eu peu de contacts avec mes racines traditionnelles même si je suis membre du territoire non cédé de Wiikwemkoong, sur l’île Manitoulin, explique-t-elle. Mais en grandissant, j’avais envie d’en apprendre plus sur mes racines culturelles et j’ai décidé d’entreprendre moi-même cet apprentissage. C’est à ce moment que j’ai réalisé la valeur d’une perspective autochtone avec le savoir scientifique. »

Jesse Popp lors de travaux pour le rétablissement de plantes sur des terres humides. Photo : Jesse Popp

Au fur et à mesure qu’elle étudiait à l’université, Jesse Popp avoue qu’il lui a été difficile de trouver des cours et des occasions qui lui permettaient de faire le lien entre les connaissances autochtones et la science occidentale.

« Je me suis promis qu’un jour je réussirais à les accoupler, et la création d’une application mobile pour le décompte d’orignaux s'inscrit dans ce projet », dit Mme Popp.

Elle croit sincèrement que la perspective autochtone et ses approches scientifiques devraient faire partie de l’enseignement et de la recherche.

Je suis une écologiste de la faune et, en raison de ma culture qui respecte énormément la nature, j’ai toujours voulu amalgamer les valeurs traditionnelles à la science occidentale. Jesse Popp, biologiste

Lors de son passage à l’Université Laurentienne, Jesse Popp a participé à la mise sur pied d’un cours portant sur la contribution importante de la culture autochtone et de l’histoire environnementale à la science et à la technologie.

Jesse Popp est devenue en 2017 la première femme autochtone à obtenir un doctorat spécialisé en sciences naturelles de l’Université Laurentienne, à Sudbury. Photo : Jesse Popp

« Le savoir autochtone sur les propriétés médicinales de certaines plantes a joué un rôle instrumental dans le développement de produits pharmaceutiques, dit-elle. Et le développement de la technologie a permis des inventions comme le canoë, les raquettes, le toboggan et même le caoutchouc. »

Célébrer la Journée internationale des femmes

Sans doute qu’en intégrant la culture des Premières Nations dans l’éducation postsecondaire, plus de femmes autochtones étudieraient pour obtenir un diplôme universitaire. Jesse Popp, biologiste

Le 8 mars, Jesse Popp célébrera l'événement en participant à une conférence de l’Institut périmètre de physique théorique, à Toronto.

« Je suis tout à fait honorée d’avoir été invitée à partager mon expérience comme chercheuse avec de jeunes étudiantes dans le cadre de la conférence Inspiring Future Women in Science, dit Mme Popp. Et si je peux aider une femme à réaliser son rêve, je serai tout à fait comblée. »