L'animatrice Caroline raconte aux petits (et aux grands) la longue histoire des Noirs en Amérique, leurs nombreuses luttes pour la liberté et l'égalité et leurs victoires. Avec des mots simples, elle explique ce qu'est le racisme et l'esclavage, et revient sur des personnages marquants comme Martin Luther King, Rosa Parks, Viola Desmond et Barack Obama.