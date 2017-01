Il y a dix ans, on considérait encore comme lâches et faibles les militaires atteints de stress post-traumatique, explique la psychologue spécialisée Pascale Brillon. « [Aux États-Unis,] les militaires qui se suicident sont plus nombreux que ceux qui meurent au combat », rappelle-t-elle au micro d'Alain Gravel. Cinq personnes sont tombées sous les balles d'un vétéran de l'armée américaine à l'aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, vendredi dernier. Selon le FBI et plusieurs témoignages de sa famille, l'assaillant présumé souffrait de troubles mentaux qui l'auraient poussé à passer à l'acte.