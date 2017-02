C'est une tendance qu'on voit à travers l'Amérique du Nord : la jeune génération est de moins en moins susceptible d'acheter une voiture et même d'obtenir un permis de conduire. Et nulle part ailleurs, cette tendance n'est plus visible qu'à Vancouver, qui se targue d'avoir le taux de personnes allant au travail en vélo le plus élevé du continent. Un texte de Francis Plourde.